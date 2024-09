Ιράν: Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος Ραϊσί

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, συνετρίβη εξαιτίας δυσχερών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της έρευνας, μετέδωσε την Κυριακή η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας και άλλοι αξιωματούχοι, σκοτώθηκαν τον περασμένο Μάιο κατά την πτώση του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν, σε ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν.



Ως κύριοι λόγοι του δυστυχήματος αναφέρονται η ξαφνική ομίχλη και η σύγκρουση με βουνό, με το Γενικό Επιτελείο του Ιράν να αποκλείει την εμπλοκή πυραύλου, ηλεκτρονικού πολέμου ή προηγμένων όπλων, σύμφωνα με ανάρτηση του NEXTA στο X.

#Iran identifies the primary cause of the helicopter crash that claimed the life of President Ebrahim Raisi



