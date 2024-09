Μόσχα: Eπίθεση ουκρανικών drone σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε διυλιστήριο πετρελαίου (pics&vid)

Η Ρωσία βίωσε τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη της πλήρους εισβολής, με 158 ουκρανικά drones να στοχεύουν πολλές περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Kyiv Post.

Ο πραγματικός αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, όπως προκύπτει από αναφορές περιφερειακών αρχών.

Ένας τοπικός αξιωματούχος στην περιοχή της Μόσχας δήλωσε ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσπάθησαν να πλήξουν τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα της Κασίρα.

«Δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές», είπε, προσθέτοντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να φτάνει «κανονικά» στους πελάτες.

Ωστόσο, τα πλάνα που τράβηξαν οι κάτοικοι υποδηλώνουν ότι η επίθεση με drone προκάλεσε εκρήξεις και πυρκαγιά στον σταθμό παραγωγής ενέργειας.

