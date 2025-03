ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με διαδηλωτές υπέρ της Ουκρανίας ο αντιπρόεδρος Βανς

Αντιμέτωπος με διαμαρτυρόμενους πολίτες βρέθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς σε ένα τοπικό χιονοδρομικό θέρετρο, μια ημέρα μετά την εκρηκτική αντιπαράθεση του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι διαδηλωτές σχημάτισαν γραμμή σε κεντρικό δρόμο του Βερμόντ, όπου ο Βανς και η οικογένειά του περνούσαν τις διακοπές τους. Κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Ο Βανς είναι προδότης», «Ο Τραμπ υπηρετεί τον Πούτιν» και «Ο Βανς ατιμάζει τη χώρα μας».

Something very moving about this peaceful roadside demonstration from ordinary people in a small town in Vermont for Ukraine



Sunflowers (of course) and signs saying ‘Zelensky is a hero’ ‘Traitor Trump loves Russia’

