ΗΠΑ: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει την απόφαση Τραμπ για απαγόρευση προσδιορισμού φύλου στα διαβατήρια



Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επέτρεψε την Πέμπτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στους αιτούντες διαβατήριο να δηλώνουν το φύλο με βάση την ταυτότητα φύλου τους, στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αρθεί η προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε «παγώσει» την πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα διαβατήρια πρέπει να αναγράφουν αποκλειστικά το φύλο που έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, έως ότου εκδικαστεί η ομαδική αγωγή που έχει κατατεθεί εναντίον της.

Στην απόφασή του το δικαστήριο σημείωσε ότι «η αναγραφή του φύλου κατά τη γέννηση δεν παραβιάζει περισσότερο τις αρχές της ίσης μεταχείρισης απ’ ό,τι η αναγραφή της χώρας γέννησης — και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση απλώς καταγράφει ένα ιστορικό γεγονός».

Η απόφαση δεν φέρει υπογραφές, όπως συνηθίζεται στις επείγουσες διαδικασίες.

Οι τρεις φιλελεύθερες δικαστίνες - Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, Σόνια Σοτομάγιορ και Έλενα Κέιγκαν - διαφώνησαν δημόσια, με την Τζάκσον να τονίζει ότι το δικαστήριο «επιτρέπει ξανά την εφαρμογή μιας πολιτικής που προκαλεί βλάβη στους πιο ευάλωτους πολίτες».

Η Τζάκσον έγραψε πως «η απαγόρευση στα τρανς άτομα να έχουν διαβατήρια που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα φύλου τους δεν είναι απλώς μια δήλωση ότι η κυβέρνηση θεωρεί την τρανς ταυτότητα “ψευδή”, αλλά επιφέρει επιπλέον έλεγχο και ταπεινωτικές διαδικασίες εις βάρος των αιτούντων».

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ ανατρέπει μια πρακτική δεκαετιών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που από το 1992 επέτρεπε τη διαφοροποίηση της αναγραφής φύλου με την κατάλληλη ιατρική τεκμηρίωση.

Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, το 2021, επιτράπηκε στους αιτούντες να επιλέγουν μόνοι τους το φύλο («άνδρας» ή «γυναίκα») χωρίς ιατρικά έγγραφα, ενώ προστέθηκε και τρίτη επιλογή «Χ» για μη δυαδικά και διεμφυλικά άτομα.

Τον Απρίλιο, η ομοσπονδιακή δικαστής Τζούλια Κόμπικ στη Βοστώνη είχε κρίνει ότι η πολιτική Τραμπ πιθανότατα συνιστά διάκριση λόγω φύλου και βασίζεται σε «παράλογες προκαταλήψεις» κατά των τρανς ατόμων, παραβιάζοντας το δικαίωμά τους στην ίση προστασία του νόμου. Τον Ιούνιο είχε μπλοκάρει προσωρινά την εφαρμογή της πολιτικής.

Ο Τραμπ, από την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, έχει εκδώσει σειρά διαταγμάτων που περιορίζουν τα δικαιώματα των τρανς ατόμων - μεταξύ άλλων, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους στον στρατό και ακυρώνοντας χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης προς ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την LGBTQ+ κοινότητα.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου τους και του φύλου που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα τούς εκθέτει σε παρενόχληση, επιπλέον ελέγχους και σε κάποιες περιπτώσεις σε προσωρινή κράτηση, τονίζοντας ότι ζητούν «απλώς αυτό που οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν αυτονόητο: ένα διαβατήριο που επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση χωρίς φόβο λανθασμένης ταυτοποίησης ή βίας».