ΗΠΑ: Αναταραχές στα πανεπιστήμια του Τέξας και της Ν. Καλιφόρνιας - Τουλάχιστον 120 συλλήψεις (pics&vid)

Τουλάχιστον 120 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια προ-παλαιστινιακών διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, μεταδίδουν την Πέμπτη αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές του Λος Άντζελες, όπου συνελήφθησαν 93 άτομα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας. «Οι περιπολίες θα συνεχιστούν στην περιοχή μέχρι αύριο», ανέφερε το LAPD.

UPDATE: 93 arrests for 602 (O) PC No reports of any injuries Patrols will remain in the area through tomorrow https://t.co/5TbbndeS6m

Παράλληλα, τουλάχιστον 34 άτομα συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Σύμφωνα με το NBC News, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κρατητήριο της κομητείας Τράβις στο Όστιν φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, απαιτώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

AP Photo/Richard Vogel

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζέι Χάρτσελ δήλωσε ότι μια ομάδα προσπάθησε να «καταλάβει» μέρος της πανεπιστημιούπολης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, παραβίασε τις πανεπιστημιακές πολιτικές και αρνήθηκε πολλαπλές εκκλήσειςγια αυτοσυγκράτηση και για άμεση διάλυση.

Εξ άλλου, περίπου 120 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ενώ όσοι έχουν στήσει σκηνές στην πανεπιστημιούπολη δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia Νέματ Σαφίκ ζήτησε να απομακρυνθεί ο καταυλισμός των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που έχει στηθεί στην πανεπιστημιούπολη στο Μανχάταν.

Columbia campus now after the administration’s ultimatum. Protest organizers say the deadline to dismantle the encampment has been pushed to 8 A.M. Several buildings now locked even for Columbia University card holders. pic.twitter.com/LxKtilUdCQ