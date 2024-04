Νετανιάχου: Πρέπει να σταματήσει ο αντισημιτικός όχλος στα αμερικανικά πανεπιστήμια

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «αντισημιτικό κύμα», εν μέσω αντι-ισραηλινών και φιλο-παλαιστινιακών διαδηλώσεων σε πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι αντισημιτικοί όχλοι έχουν καταλάβει κορυφαία πανεπιστήμια. Ζητούν την εξόντωση του Ισραήλ, επιτίθενται σε Εβραίους φοιτητές, επιτίθενται σε Εβραίους καθηγητές. Αυτό θυμίζει αυτό που συνέβη στα γερμανικά πανεπιστήμια τη δεκαετία του 1930. Είναι ασυνείδητο. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Αλλά δεν συνέβη αυτό», κατηγορεί ο Νετανιάχου σε μια δήλωση με βίντεο.

«Όταν τους ακούτε, δεν λένε μόνο "Θάνατος στο Ισραήλ" και "Θάνατος στους Εβραίους", αλλά και "Θάνατος στην Αμερική», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για την έξαρση των αντισημιτικών περιστατικών στις ΗΠΑ «καθώς το Ισραήλ προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τους γενοκτόνους τρομοκράτες που κρύβονται πίσω από τους πολίτες».

«Έχουμε δει στην ιστορία ότι των αντισημιτικών επιθέσεων προηγείται πάντα η διαπόμπευση και η συκοφαντία... Πρέπει να σταματήσουμε τον αντισημιτισμό γιατί ο αντισημιτισμός είναι “καμπανάκι”. Πάντα προηγείται μεγαλύτερων πυρκαγιών που κατακλύζουν ολόκληρο τον κόσμο», κατέληξε.

