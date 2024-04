Κολούμπια: Σχέδιο διάλυσης φοιτητικών καταλήψεων που ταράζουν τα πανεπιστήμια (pics&vids)

Η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia Νέματ Σαφίκ ζήτησε να απομακρυνθεί ο καταυλισμός των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που έχει στηθεί στην πανεπιστημιούπολη στο Μανχάταν.

Columbia campus now after the administration’s ultimatum. Protest organizers say the deadline to dismantle the encampment has been pushed to 8 A.M. Several buildings now locked even for Columbia University card holders. pic.twitter.com/LxKtilUdCQ