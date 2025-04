Ένα ποσό που καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ υποσχέθηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ σε μία πρώτη πρόταση για τον αμυντικό προϋπολογισμό που θα «αγγίξει» το 1 τρισ. δολάρια.

Ειδικότερα, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων από το Οβάλ Γραφείο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο επερχόμενος προϋπολογισμός θα είναι «κοντά» στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτησή του στο Χ, το βράδυ της Δευτέρας, επιβεβαίωσε τα σχέδια αυτά, γράφοντας: «Έρχεται σύντομα: ο πρώτος προϋπολογισμός ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων του υπουργείου Άμυνας. (ΥΓ: θα αξιοποιήσουμε κάθε δολάριο του φορολογούμενου με σοφία)».

