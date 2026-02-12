Ινστιτούτο ISIS: Η Τεχεράνη θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ

Με το ενδεχόμενο αεροπορικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ να παραμένει ανοιχτό, η Τεχεράνη επιταχύνει τις εργασίες θωράκισης της βαθύτερης υπόγειας πυρηνικής της εγκατάστασης κοντά στη Νατάνζ, ενός στόχου που ήδη θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να πληγεί.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (ISIS), δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης καταγράφουν εντατικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της εγκατάστασης έναντι ενδεχόμενης αμερικανικής ή ισραηλινής επίθεσης.

Οι εικόνες της 10ης Φεβρουαρίου δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα στο συγκρότημα σηράγγων στο όρος Kolang-Gaz La, γνωστό και ως «Pickaxe Mountain», κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ, οι οποίες αποτέλεσαν επίκεντρο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος έως τον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Οι περισσότερες υποδομές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των φυγοκεντρητών, υπέστησαν τότε σοβαρές ζημιές, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόγεια εγκατάσταση δεν στοχοποιήθηκε, για λόγους που παραμένουν ασαφείς. Η κατασκευή της είχε ξεκινήσει το 2021 και η ύπαρξή της αποκαλύφθηκε το 2022.

High-resolution satellite imagery of the large tunnel complex at Kolang-Gaz La Mountain, aka Pickaxe Mountain, from February 10 shows ongoing efforts to harden and defensively strengthen two of the tunnel entrances into the facility. Imagery shows ongoing… pic.twitter.com/j3N2LLeZhB — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 11, 2026

Κατά το think tank, η νέα υπόγεια υποδομή δεν θεωρείται ακόμη επιχειρησιακή, στοιχείο που ενδεχομένως εξηγεί γιατί δεν αποτέλεσε στόχο στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, εκφράζονται ανησυχίες ότι στο μέλλον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εμπλουτισμό ουρανίου ή ακόμη και για μυστικές δραστηριότητες υψηλής ευαισθησίας, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα. Από τον Ιούνιο του 2025 και μετά, η εγκατάσταση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη μοναδική βασική πυρηνική υποδομή που δεν έχει υποστεί ζημιές.

Η νέα εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σε μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με το Φορντό, το οποίο βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ με διατρητικές βόμβες τον Ιούνιο του 2025. Το βουνό της Νατάνζ, σε υψόμετρο περίπου 1.608 μέτρων, είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του Φορντό, προσφέροντας αυξημένη φυσική προστασία. Ο πρόεδρος του ISIS, Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, έχει εκτιμήσει ότι η νέα εγκατάσταση ενδέχεται να είναι ακόμη δυσκολότερο να καταστραφεί από αέρος.

Η τελευταία έκθεση του ινστιτούτου αναφέρει ενίσχυση δύο εισόδων των σηράγγων με σκυρόδεμα και εκτεταμένη παρουσία βαρέος εξοπλισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εργασίες θωράκισης συνεχίζονται.

Παράλληλα, παρατηρείται κινητικότητα μικρότερων οχημάτων κοντά στις εισόδους, ένδειξη ότι ενδέχεται να ξεκινά ο εξοπλισμός του εσωτερικού. Αν και η εγκατάσταση εκτιμάται ότι δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική, οι παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών έχουν καταστήσει έναν ήδη δύσκολο στόχο ακόμη δυσκολότερο.