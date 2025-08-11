Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς δηλώνουν ότι η ειρήνη δεν πρέπει να επιβληθεί στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησαν ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να οικοδομηθεί με το Κίεβο και όχι να επιβληθεί σε αυτό, όπως δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Downing Street.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τη συνεχιζόμενη διεθνή διπλωματία, με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «για την επίτευξη ειρήνης και συμφώνησαν ότι αυτή πρέπει να οικοδομηθεί με την Ουκρανία και όχι να της επιβληθεί.

Αμφότεροι οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι «το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να είναι ένα μέλλον ελευθερίας, κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η δήλωση αυτή έγινε ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.