Ινδονησία: Στους 22 οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι (vid)

Ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου Mαράπι στην Ινδονησία αυξήθηκε σε 22 την Τρίτη, καθώς οι διασώστες βρήκαν ακόμα πιο πολλούς ορειβάτες που είχαν χάσει τη ζωή τους κοντά στον κρατήρα, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης της Δυτικής Σουμάτρας.

Περίπου 200 διασώστες θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας την Τετάρτη για έναν ακόμη αγνοούμενο ορειβάτη.

Το ηφαίστειο ύψους 2.891 μέτρων στη Δυτική Σουμάτρα εξερράγη την Κυριακή, εκτοξεύοντας γκρίζα σύννεφα τέφρας σε ύψος 3 χιλιομέτρων στον ουρανό.

