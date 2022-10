Ινδονησία: Οι αρχές δίνουν 125 νεκρούς - Πάνω από 320 οι τραυματίες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί από τα επεισόδια στο γήπεδο είναι 125, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 320.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών στους 174, όμως σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας της Ανατολικής Ιάβα, Εμίλ Νταρντάκ, αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστωθεί 125 νεκροί, εκ των οποίων οι 124 έχουν ταυτοποιηθεί.

At least 174 people were killed and nearly 180 were injured in a crush and a riot at a soccer match in Indonesia, making it one of the world's worst stadium disasters https://t.co/B2kzzU1Ees pic.twitter.com/SuXnPw0g0O