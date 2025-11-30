Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του εδάφους στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλης κλίμακας καταστροφές ύστερα από έναν σπάνιο τροπικό κυκλώνα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μαλάκκα και τροφοδότησε ισχυρές βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου επί μία εβδομάδα.

Αξιωματούχοι διάσωσης των τριών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας εξακολουθούσαν την Κυριακή να προσπαθούν να φτάσουν σε πολλές πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, ακόμη και καθώς τα νερά υποχωρούσαν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονταν από τις εστίες τους.

Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί — σχεδόν 3 εκατομμύρια στο νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης και 1,1 εκατομμύριο στη δυτική Ινδονησία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ξεχωριστά, στον Κόλπο της Βεγγάλης, άλλοι 153 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν κυκλώνα στο νησιωτικό κράτος της Σρι Λάνκα, ανέφεραν οι αρχές, με 191 ακόμη αγνοούμενους και περισσότερους από μισό εκατομμύριο πληγέντες σε εθνικό επίπεδο.