Ινδικές αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Αιθιοπία

Στην ακύρωση ορισμένων πτήσεών τους προχώρησαν, ως προληπτικό μέτρο, οι αεροπορικές εταιρείες Air India και Akasa Air καθώς στήλες τέφρας από ηφαιστειακή έκρηξη στην Αιθιοπία κάλυψαν τμήματα του Πακιστάν και της βόρειας Ινδίας. Το ηφαίστειο Hayli Gubbi στην περιοχή Afar της Αιθιοπίας εξερράγη την Κυριακή για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία, εκτοξεύοντας στήλες τέφρας ύψους έως 14 χλμ. (8,7 μίλια) στον ουρανό, σύμφωνα με σεισμολόγους.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης Flightradar24, η τέφρα κάλυψε τμήματα του Πακιστάν και της βόρειας Ινδίας την Τρίτη, αφού διέσχισε το Υεμένη και το Ομάν, και κινούνταν προς την Κίνα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η τέφρα αναμένεται να απομακρυνθεί από τον ινδικό ουρανό μέχρι τις 14:00 GMT.

Η Air India ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 11 πτήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη για να πραγματοποιήσει προληπτικούς ελέγχους στα αεροσκάφη που είχαν πετάξει πάνω από ορισμένες περιοχές μετά την έκρηξη, σύμφωνα με οδηγία της ινδικής ρυθμιστικής αρχής για τις αεροπορικές μεταφορές προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Η μικρότερη αεροπορική εταιρεία Akasa ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες πτήσεις προς προορισμούς στη Μέση Ανατολή, όπως Τζέντα, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι, που είχαν προγραμματιστεί για τις δύο ημέρες.

Το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι μόνο λίγες πτήσεις είχαν αλλάξει πορεία ως προληπτικό μέτρο και ότι η αρχή των αεροδρομίων είχε εκδώσει ανακοίνωση προς όλα τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν.

Η Αιθιοπία έχει περίπου 50 ενεργά ηφαίστεια, δήλωσε στο Reuters ο Atalay Ayele, σεισμολόγος και ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωφυσικής, Διαστημικής Επιστήμης και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Αντίς Αμπέμπα. «Αυτά τα ηφαίστεια μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να παρουσιάσουν σημάδια δραστηριότητας ανά πάσα στιγμή», είπε.