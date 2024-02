Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 174 τραυματίες από την έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από την έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαντία Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο και να εντοπίσουν επιζώντες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια.

Τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι τουλάχιστον 174 άνθρωποι διασώθηκαν και πολλοί εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

An explosion and fire ripped through a firecracker factory in Harda in India, where several people were reportedly killed and injured. pic.twitter.com/VqanQxf1GH