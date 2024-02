Ινδία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 80 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (06/02) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ινδία, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και 80 τραυματίστηκαν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν φλόγες από το εργοστάσιο να υψώνονται στον ουρανό μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στην περιοχή Χάρντα, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας της περιοχής Ρατζεσουάρι Μαχόμπια «οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε οκτώ και οι τραυματίες σε περίπου 80. Ο αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι θα αυξηθεί», γνωστοποίησε ο ίδιος στο AFP.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Μόχαν Γιαντάβ, δήλωσε ότι οι γιατροί των μονάδων για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων των κύριων κοντινών νοσοκομείων κλήθηκαν «να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες».

«Ασθενοφόρα στέλνονται στη Χάρντα από πολλές γύρω περιοχές και ο στρατός ενημερώθηκε να οργανώσει την αποστολή ελικοπτέρων», σημείωσε ο Γιαντάβ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Deeply pained by the loss of lives due to a fire incident in a cracker factory in Harda, Madhya Pradesh. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. I pray for the speedy recovery of the injured.