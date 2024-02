Ινδία: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις μετά την καταστροφή ισλαμικού χώρου λατρείας

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη βόρεια Ινδία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μετά την καταστροφή, την Πέμπτη (08/02), ενός κορανικού σχολείου και ενός ισλαμικού χώρου λατρείας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή Χαλντουάνι του Ουταρακάντ μετά την καταστροφή αυτών των δύο κτιρίων που ο δήμος δήλωσε, ότι είχαν κατασκευαστεί χωρίς άδεια.

«Η αστυνομία έλαβε εντολή να ανοίξει πυρ εναντίον των ταραχοποιών», είπε στον Τύπο η τοπική αξιωματούχος Βαντάνα Σιχ, η οποία ανακοίνωσε και τον απολογισμό.

Uttarakhand: Four Injured in Haldwani Violence After Madrasa Demolition; Shoot-At-Sight Orders Issued https://t.co/e65iEXYKgS