Ινδία: O πρωθυπουργός Μόντι θα συμμετάσχει διαδικτυακά στη σύνοδο κορυφής του ASEAN

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι θα απουσιάζει από τη σύνοδο κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, χάνοντας πιθανή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω εικασιών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντική μείωση των αμερικανικών δασμών στις ινδικές εξαγωγές σε αντάλλαγμα για περιορισμούς στις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και η Ινδία διαπραγματεύονται εδώ και μήνες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, αλλά οι συνομιλίες έχουν περιπλέξει οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα της Νότιας Ασίας, οι οποίες ώθησαν την Ουάσινγκτον να επιβάλει τιμωρητικό δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα τον Αύγουστο, αυξάνοντας το συνολικό ύψος των δασμών στο 50%.

Ο πρωθυπουργός Μόντι τηλεφώνησε στον Μαλαισιανό ομόλογό του Ανουάρ Ιμπραήμ για να τον ενημερώσει ότι θα παραστεί διαδικτυακά στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν και τα 10 μέλη του μπλοκ, καθώς και σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, δήλωσε ο Ανουάρ σε μια ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη.

«Ανακοίνωσε ότι θα παραστεί διαδικτυακά, δεδομένων των εορτασμών Ντιπαβάλι που εξακολουθούν να γιορτάζονται στην Ινδία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Ανουάρ. «Σέβομαι την απόφασή του και στέλνω τους χαιρετισμούς μου Ντιπαβάλι σε αυτόν και σε ολόκληρο τον ινδικό λαό», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, ο οποίος φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ASEAN.

Τοπικά ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μόντι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Μαλαισία λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμα και ότι πιθανότατα θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εμπορική διαμάχη μετά την επιβολή δασμών 50% στις ινδικές εισαγωγές από τον Τραμπ, εν μέρει για να τιμωρήσει τη χώρα για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (15/10) ότι είχε μιλήσει με τον Μόντι, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η Ινδία θα πάψει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Δεν θα αγοράσει πλέον πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία. Θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει όσο κι εγώ», είπε ο Τραμπ.

Το Νέο Δελχί δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο, ότι θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Τραμπ.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Πηγές που επικαλέστηκαν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντική μείωση των αμερικανικών δασμών στις ινδικές εξαγωγές, με αντάλλαγμα τον περιορισμό των αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Έτσι, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις ινδικές εξαγωγές από 50% σε 15-16% στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας. Η εμπορική συμφωνία έπρεπε να ανακοινωθεί στη σύνοδο κορυφής του ASEAN αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά η απουσία του Μόντι θέτει υπό αμφισβήτηση μια τέτοια συμφωνία που αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων.