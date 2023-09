Ινδία: Γυναίκα πήγε για πρώτη φορά σχολείο στα 92 της χρόνια (vid)

Μια Ινδή, 92 ετών, πήγε για πρώτη φορά σχολείο πριν από έξι μήνες και κατάφερε τελικά να διαβάζει και να γράφει, αποτελώντας έμπνευση και για άλλες γυναίκες στο χωριό της, σύμφωνα με σημερινές αναφορές στον τοπικό Τύπο.

Η Σαλίμα Χαν, που γεννήθηκε το 1931 και παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών, δύο χρόνια πριν από την ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947, ανέκαθεν ονειρευόταν να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Όταν ήταν παιδί, δεν υπήρχε σχολείο στο χωριό της.

Πριν από έξι μήνες, συνοδευόμενη στον δρόμο για το σχολείο από τη σύζυγό του εγγονού της στο Μπουλαντσάρ, στην πολιτεία της Ουτάρ Πραντές (βόρεια), ξεκίνησε τελικά τα μαθήματα δίπλα σε μαθητές νεότερους από αυτή τουλάχιστον κατά οκτώ δεκαετίες.

Η ιστορία της Χαν συγκέντρωσε την προσοχή ύστερα από την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο μετρούσε από το 1 στο 100.

'Khan chachi' learns to read at 92, inspires a village in UP's Bulandshahr



Salima has completed six months of education and is able to read and write. Her video, counting from one to 100, is making waves on social media. https://t.co/sEKRaNy0Rg pic.twitter.com/LNTrPmOaEA