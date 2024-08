Ινδία: Επτά νεκροί από έκρηξη σε φαρμακοβιομηχανία

Έκρηξη σε φαρμακοβιομηχανία που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Escientia, στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 30.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, σημειώθηκε έκρηξη σε έναν χημικό αντιδραστήρα. Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη (SEZ) του Ατσουταπουράμ. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

