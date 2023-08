Ινδία: Εννέα νεκροί σε πυρκαγιά σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη νότια Ινδία σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου την ώρα που έφτιαχνε τσάι ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το βαγόνι, το οποίο δεν ήταν συνδεδεμένο με τρένο, βρισκόταν σταθμευμένο στον σταθμό σύνδεσης συρμών της Μαντουράι, στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πριν από την αυγή σήμερα.

"Πρόκειται για ένα απομονωμένο βαγόνι που ήταν σταθμευμένο, για το οποίο είχε γίνει κράτηση από ιδιωτικό τουριστικό πράκτορα. Κάποιος προσπάθησε να φτιάξει ένα τσάι και αυτό προκάλεσε την πυρκαγιά", δήλωσε ο Σάλι Ταλαπάθι, εκπρόσωπος της περιοχής Μαντουράι.

Nine dead and dozens trapped after India temple collapse https://t.co/4gKMwgLZhe