Ινδία: Εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συνωστισμό σε ινδουιστικό ναό (vids)

Ένας συνωστισμός σε έναν δημοφιλή ινδουιστικό ναό στη νότια Ινδία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές το Σάββατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ναό Swamy Venkateswara στην περιφέρεια Srikakulam της πολιτείας Άντρα Πραντές, όπου εκατοντάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν μία από τις ιερότερες ημέρες του ινδουισμού, την «Εκαδάσι», δήλωσε στο Associated Press ο ανώτερος αστυνομικός K. V. Maheswra Reddy.

Την ημέρα αυτή, οι πιστοί νηστεύουν και προσεύχονται στον Κύριο Βισνού, μια από τις κύριες θεότητες του ινδουιστικού πάνθεου.

10 people lost their lives & many injured in a stampede at temple.

Temple capacity: 2,000

Devotees gathered: 25,000



Andhra Pradesh holds India’s richest temple — ₹3 lakh crore wealth, ₹1,400 crore income yearly



Still no safety or crowd control?

Where does all that money go? pic.twitter.com/AW1ribUB0x — Fiza 🇮🇳 (@hoorsheikh_fiza) November 1, 2025

Μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι ένα σιδερένιο κιγκλίδωμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για να διατηρεί τη σειρά των προσκυνητών, έσπασε, προκαλώντας τον ανεξέλεγκτο συνωστισμό, είπε ο Reddy.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης Swapnil Dinkar Pundkar δήλωσε ότι φοβούνται περισσότερα θύματα.

«Αρχικά είχαμε αναφορές για επτά νεκρούς, αλλά δύο ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ η κατάσταση δύο άλλων είναι κρίσιμη», είπε.

Από τους νεκρούς, οκτώ είναι γυναίκες και ένα είναι παιδί, πρόσθεσε ο Pundkar, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον 16 τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ 20 άλλοι, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθούνται σε διαφορετικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Βίντεο που προβλήθηκαν σε τοπικά μέσα έδειχναν ανθρώπους να σπεύδουν να βοηθήσουν όσους λιποθύμησαν ή δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν μέσα στο πλήθος. Κάποιοι φαίνονταν να τρίβουν τα χέρια εκείνων που είχαν πέσει στο έδαφος.

Srikakulam, Andhra Pradesh: Nine people, including eight women and a 9-year-old boy, died in a stampede at the newly built Venkateswara Swamy Temple in Kasibugga after an iron railing collapsed during Ekadashi prayers. Several devotees were injured as panic spread. Rescue teams… pic.twitter.com/pweX9qTALR — IANS (@ians_india) November 1, 2025

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο πρωθυπουργός της Άντρα Πραντές, Ν. Τσαντραμπάμπου Ναϊντού, εξέφρασαν τη θλίψη τους και τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι πολιτειακές αρχές ανέφεραν ότι ο ναός βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση 12 στρεμμάτων (4,8 εκταρίων) και δεν τελεί υπό κρατική διαχείριση. Παρότι η μέγιστη χωρητικότητά του είναι 3.000 άτομα, το πλήθος ξεπέρασε τις 25.000 το Σάββατο.

«Δεν έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες, ούτε ενημερώθηκε η κυβέρνηση από τον υπεύθυνο του χώρου. Αυτή είναι η αιτία του δυστυχήματος», ανέφερε η μονάδα επαλήθευσης γεγονότων (fact check) της πολιτείας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ναϊντού δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για το φονικό ποδοπάτημα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Τα ποδοπατήματα σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις δεν είναι σπάνια στην Ινδία, όπου τεράστια πλήθη συχνά συγκεντρώνονται σε ναούς ή τόπους προσκυνήματος, ξεπερνώντας τις δυνατότητες της τοπικής υποδομής και των μέτρων ασφαλείας.

Τον Ιούλιο, ένας άλλος συνωστισμός σε δημοφιλή ινδουιστικό ναό στη βόρεια Ινδία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.