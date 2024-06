Ινδία: Δεκατρείς νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βεγγάλη (vids)

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 25 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν μια εμπορευματική αμαξοστοιχία χτύπησε μια ακινητοποιημένη επιβατική αμαξοστοιχία, την Kanchenjungha Express, στην περιοχή New Jalpaiguri το πρωί της Δευτέρας.

Sad news about a train accident when a goods train rammed Kanchenjunga Express in West Bengal’s Darjeeling. Five passengers and Pilot of the Goods Train have died, 20-25 injured. More details are awaited. pic.twitter.com/uUxWgqZ5Go