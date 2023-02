Σεισμός Τουρκία: Η Ινδία στέλνει συνεργεία διάσωσης και γιατρούς

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα την άμεση αποστολή συνεργείων διάσωσης και ιατρικών ομάδων καθώς και υλικού βοήθειας στην Τουρκία, μετά τον σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους.

«Αποφασίστηκε πως συνεργεία έρευνας και διάσωσης της εθνικής δύναμης επέμβασης σε περιπτώσεις καταστροφής (NDRF) και ιατρικές ομάδες καθώς και εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης θα σταλούν αμέσως σε συντονισμό με την Τουρκία», ανακοίνωσε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο συνεργεία της NDRF που αποτελούνται από 100 άτομα, σκυλιά διάσωσης και υλικό είναι έτοιμα να σταλούν στην πληγείσα ζώνη, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, μαζί με ομάδες γιατρών, παραϊατρικού προσωπικού και φαρμάκων πρώτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, λέγοντας ότι είναι "ανήσυχος" και "βαθιά λυπημένος" για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Τουρκία --με την οποία οι σχέσεις της Ινδίας είναι ψυχρές-- και στη Συρία.

«Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Μοιραζόμαστε τον πόνο του συριακού λαού και παραμένουμε δεσμευμένοι να παράσχουμε αρωγή και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Μόντι στο Twitter.

