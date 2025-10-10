Ημέρα κρίσης για τη Γαλλία: Σε εξέλιξη η συνάντηση Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων στο Ελιζέ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τον ορισμό πρωθυπουργού.

Στις 3:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας οι επικεφαλής των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Εθνοσυνέλευση έφτασαν στο μέγαρο Ελιζέ. Σημειώνεται ότι από τη συνάντηση λείπουν η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Η συνάντηση συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα στη Γαλλία αλλά και την Ευρώπη, καθώς ο Μακρόν έχει δεσμευτεί πως εντός της ημέρας θα ανακοινώσει το πρόσωπο που θα διορίσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος αναζητεί τον έκτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και πρέπει να βρει ένα πρόσωπο που να έχει απήχηση από το κεντροδεξιό έως το κεντροαριστερό φάσμα, ώστε να μπορέσει να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα από ένα κατακερματισμένο και διχασμένο κοινοβούλιο, αναφέρει το Reuters.

Πριν από τη συνάντηση, το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα επιλέξει έως το βράδυ της Παρασκευής τον νέο ένοικο του πρωθυπουργικού μεγάρου Ματινιόν μετά την παραίτηση τη Δευτέρα του έβδομου πρωθυπουργού του, του Σεμπαστιάν Λεκορνί μετά το πολύμηνο αδιέξοδο αναφορικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες της Παρασκευής. Η προθεσμία των 48 ωρών που έχει θέσει ο Μακρόν για να ορίσει νέο πρωθυπουργό λήγει αργότερα απόψε.

Ποιον θα διορίσει ο Μακρόν πρωθυπουργό;

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι ο Μακρόν σκοπεύει να επαναδιορίσει τον Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τη Δευτέρα, μετά από μόλις 27 ημέρες στο αξίωμα, και ότι ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εάν οι άλλοι ηγέτες απορρίψουν την πρόταση.

Ο Λεκορνύ δεν επρόκειτο να παρευρεθεί στη συνάντηση στο Ελιζέ, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Άλλα ονόματα που κυκλοφορούν στους πολιτικούς κύκλους είναι ο κεντρώος Ζαν-Λουί Μπορλό, ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, και ο τεχνοκράτης Νικολά Ρεβέλ, διευθυντής των νοσοκομείων του Παρισιού.

Κι ενώ διάφορα ονόματα κυκλοφορούν από χθες Πέμπτη, τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ κερδίζει έδαφος ο εκ νέου διορισμός του Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρά το γεγονός ότι εκείνος παραιτήθηκε στην αρχή της εβδομάδας και την Τετάρτη δήλωσε πως η αποστολή του «έχει ολοκληρωθεί».

Η επανατοποθέτηση του Λεκορνύ ενδέχεται να αποξενώσει τους πολιτικούς ηγέτες των οποίων τη στήριξη χρειάζεται ο Μακρόν για να σχηματίσει μια ευρύτερη κυβέρνηση που να μπορεί να εγκρίνει τον προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μακροχρόνια πολιτική κρίση της χώρας επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε έπειτα από 27 ημέρες στην εξουσία.

Η απόφαση του Λεκορνί άφησε τον Μακρόν με περιορισμένες επιλογές: Να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, να παραιτηθεί από την προεδρία ή να προσπαθήσει να βρει νέο πρωθυπουργό.

Αφού πέρασε ώρες συνομιλώντας με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα – εκτός της άκρας δεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν – ο Λεκορνί εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να βρεθεί λύση.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή εδώ και πάνω από έναν χρόνο, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, που οδήγησαν σε κοινοβούλιο χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Οι βουλευτές χωρίστηκαν σε τρεις σχεδόν ίσες ομάδες: την αριστερά, την άκρα δεξιά και την κεντροδεξιά συμμαχία του ίδιου του Μακρόν.

Οι ιδεολογικές διαιρέσεις επιδεινώθηκαν, καθώς εντάθηκαν τα ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας.

Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι ο διορισμός ενός πρωθυπουργού από τη μετριοπαθή αριστερά, αν και αυτό θα σήμαινε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε να αποδεχθεί την πιθανότητα αναθεώρησης ορισμένων βασικών πολιτικών του, όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023, που αύξησε το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους στα 64 έτη.

Μέσα σε αυξανόμενες εικασίες ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, φαίνεται να ενισχύεται η δυναμική για να ικανοποιηθεί ένα από τα βασικά αιτήματά του: Η κατάργηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση, θα ήταν αντιδημοφιλής στην κεντροδεξιά, δείχνοντας το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Μακρόν τις τελευταίες ώρες.