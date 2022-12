Xρήστες Twitter

Οι χρήστες του Twitter απαντώντας στη δημοσκόπηση που ξεκίνησε ο ίδιος ο Ίλον Μασκ χθες βράδυ, τον καλούν να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας, σε μια αν μη τι άλλο αξιοσημείωτη απόρριψη των πρακτικών του λιγότερο από δύο μήνες αφότου ανέλαβε.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.