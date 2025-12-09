Τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης μπορούν να μηνύσουν οι κάτοικοι του Ιλινόις εάν πιστεύουν ότι τα πολιτικά τους δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, μετά την ψήφιση νέου νόμου από τον κυβερνήτη Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ (JB Pritzker) την Τρίτη. Η ψήφιση του νόμου έρχεται ως απάντηση στην επέκταση των μέτρων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στάλθηκε στο γραφείο του Πρίτσκερ από το νομοθετικό σώμα του κράτους τον περασμένο μήνα, περιορίζει τις προσπάθειες επιβολής των μεταναστευτικών νόμων εκτός των δικαστηρίων του κράτους και επιτρέπει στους ενάγοντες να υποβάλλουν αγωγές για αποζημίωση.

Απαγορεύει επίσης στα σχολεία να απειλούν να αποκαλύψουν σε τρίτους την πραγματική ή υποτιθέμενη υπηκοότητα ή μεταναστευτική κατάσταση ενός υπαλλήλου, μαθητή ή προσώπου που σχετίζεται με μαθητή ή υπάλληλο.

«Με την υπογραφή μου σήμερα, προστατεύουμε τους ανθρώπους και τους θεσμούς που ανήκουν εδώ στο Ιλινόις. Το να αφήνεις το παιδί σου στον παιδικό σταθμό, να πηγαίνεις στο γιατρό ή να παρακολουθείς τα μαθήματά σου δεν πρέπει να είναι μια εργασία που αλλάζει τη ζωή σου», δήλωσε ο κυβερνήτης Πρίτσκερ, ένας Δημοκρατικός, τον οποίο ορισμένοι θεωρούν πιθανό υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ο Πρίτσκερ παραβίασε το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τον όρκο του όταν υπέγραψε το νομοσχέδιο.

Ο νόμος τέθηκε σε άμεση ισχύ και αποτελεί απάντηση στην επιθετική μεταναστευτική ατζέντα που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύοντας πόλεις των ΗΠΑ όπως το Σικάγο, το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να αποστείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο για να επιβάλει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «μέτρα καταπολέμησης του εγκλήματος». Ο Τραμπ επικρίνει εδώ και χρόνια το έγκλημα στο Σικάγο, παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία της πόλης δείχνουν ότι οι περισσότερες κατηγορίες βίαιων εγκλημάτων έχουν μειωθεί φέτος.

Το Ιλινόις αντέδρασε στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αποστείλει την Εθνοφρουρά και να εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών στην πολιτεία.

«Το Ιλινόις – απέναντι στη σκληρότητα και τον εκφοβισμό – επέλεξε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη», δήλωσε ο Πρίτσκερ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Κρίστι Νοέμ και ο Γκρέγκορι Μποβίνο προσπάθησαν να απευθυνθούν στα χειρότερα ένστικτά μας. Αλλά οι καλύτεροι από εμάς αντιστέκονται στους χειρότερους από αυτούς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρόεδρο και στους επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ.