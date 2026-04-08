Ικανοποίηση της Ρωσίας για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Το μήνυμα στις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την Τετάρτη την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν πλέον τον χρόνο και τη δυνατότητα να επαναλάβουν τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Δεχθήκαμε με ικανοποίηση την είδηση της εκεχειρίας. Χαιρετίζουμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε περαιτέρω στον δρόμο της ένοπλης κλιμάκωσης».

Ερωτηθείς για το αν η εκεχειρία στο Ιράν μπορεί να διευκολύνει νέες συνομιλίες για την Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε: «Ελπίζουμε ότι, στο άμεσο μέλλον, (οι ΗΠΑ) θα έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες για μια τριμερή συνάντηση», αναφερόμενος στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Το Reuters σημείωσε πως η Ρωσία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία είχαν διακοπεί μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στο Ιράν.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη και τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους στο Αμπού Ντάμπι και στη Γενεύη.

Ωστόσο, η πρόοδος ήταν αργή, σε μεγάλο βαθμό λόγω του αδιεξόδου σχετικά με τα εδάφη. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς, αλλά το Κίεβο αρνείται να παραδώσει εδάφη που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν κατάφεραν να καταλάβουν σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.