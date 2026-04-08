Στο ρόλο που είχε το Πακιστάν στην επίτευξη της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναφέρεται το BBC την Τετάρτη.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως τις ώρες που προηγήθηκαν της συμφωνίας, διπλωματικές πηγές από το Πακιστάν έκαναν λόγω για αισιόδοξα σημάδια.

Αξιωματούχοι που «έτρεξαν» τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Πακιστάν -σε ένα πολύ περιοριρσμένο κύκλο ατόμων- ανέφερε πως η διάθεση των εμπλεκομένων στις συζητήσεις ήταν νηφάλια και σοβαρή.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες εβδομάδες το Πακιστάν μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει στον παρελθόν τον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του στρατάρχη και είπε ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Το BBC προσθέτει πως η συμφωνία για την εκεχειρία ήταν κάθε άλλο παρά βέβαιη. Τα χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και οι επιθέσεις του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, αύξησαν την ένταση και δημιούργησαν νέα εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε αισιοδοξία για θετική εξέλιξη των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Αυστηρό τόνο υιοθέτησε και Μουνίρ, ο οποίος επισήμανε ότι οι επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας υπονομεύουν τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της κρίσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση αυτή ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, δεδομένης της αμυντικής συμφωνίας που διατηρεί το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέφερε ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες προχωρούν σταθερά, δυναμικά και ισχυρά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον».

Παράλληλα, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες, καθώς και από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το BBC, λίγο πριν τις 05:00 το πρωί ανακοινώθηκε η επίτευξη της εκεχειρίας, ενώ το Πακιστάν κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ στις 10 Απριλίου, με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας.

Όπως καταλήγει το δημοσίευμα παρά την επίτευξη της προσωρινής εκεχειρίας, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και οι θέσεις τους παραμένουν βαθιά εδραιωμένες. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να βρουν κοινά σημεία συμφωνίας σε ενδεχόμενες συνομιλίες.