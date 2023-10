Ισραήλ: Ανακαλύφθηκε αρχαίος ελληνικός τάφος με σπάνιο χάλκινο καθρέφτη

Έναν τάφο που περιέχει τα αποτεφρωμένα λείψανα μιας νεαρής γυναίκας ελληνικής καταγωγής, πιθανών εταίρας, και ένα εντυπωσιακό χάλκινο καθρέφτη αποκαλύφθηκε σε ανασκαφές στη Χεβρώνα της Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους «ήταν θαμμένη μαζί με έναν σπάνιο χάλκινο καθρέφτη σε κουτί που βρέθηκε σε κατάσταση άριστη διατήρησης». Η ανακάλυψη, δήλωσε η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων (IAA) ανοίγει ένα «εξαιρετικό παράθυρο στα ταφικά έθιμα που εισήχθησαν στο Ισραήλ την ελληνιστική περίοδο».

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο συνέδριο New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ (TAU) και του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ (HU) που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου.

Οι βασιλείς και οι ευγενείς συχνά διατηρούσαν μια ερωμένη με την οποία είχαν σχέση. Ο τάφος της εταίρας χρονολογείται από τα τέλη του 4ου αιώνα έως τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.

