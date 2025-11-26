IDF: Ξεκίνησαν νέες επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι (ισραηλινές) δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται γενικά από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

Σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη.

Τη 10η Νοεμβρίου, Ισραηλινός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι διαπραχθείσα από δυο Παλαιστίνιους, που σκοτώθηκαν αμέσως από στρατιώτες κοντά στη Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης.