Επιχείρηση IDF στη Δυτική Όχθη: Εξουδετερώθηκαν 9 τρομοκράτες της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «άρχισε αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε εννέα οπλισμένους τρομοκράτες» στη διάρκεια πολλών επιδρομών που πραγματοποίησε ταυτοχρόνως.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν 9 ένοπλους τρομοκράτες» στην Τζενίν, την Τούμπας και την Τουλκάρεμ, εκ των οποίων οι 7 «εξουδετερώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές», διευκρίνισε. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποβάθμισε τη σημασία της επιχείρησης, λέγοντας ότι δεν είναι «εξαιρετικά διαφορετική (από το συνηθισμένο) ή ειδική».

Israeli occupation forces obstruct the work of paramedics and search ambulance vehicles during the ongoing military raid on Jenin, north of the occupied West Bank pic.twitter.com/lShRlKhDqU