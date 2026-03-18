IDF: Θα βομβαρδίσουμε γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι τις επόμενες ώρες

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να βομβαρδίσουν γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι τις επόμενες ώρες, προειδοποιώντας τους αμάχους στον Λίβανο να κινηθούν προς τα βόρεια.

«Λόγω της δραστηριότητας της Χεζμπολάχ και της μετακίνησης τρομοκρατών προς τον νότιο Λίβανο υπό την κάλυψη του άμαχου πληθυσμού, οι IDF αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν εκτεταμένα και ακριβή πλήγματα κατά τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

Όπως ανέφερε, προκειμένου να αποτραπεί η μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να πλήξει διαβάσεις στον ποταμό Λιτάνι το απόγευμα.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να συνεχίσετε να μετακινείστε προς την περιοχή βόρεια του ποταμού Ζαχράνι και να αποφύγετε οποιαδήποτε μετακίνηση προς νότο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, λίγο λιγότερα από 1.000 μέλη της μονάδας Radwan της Χεζμπολάχ έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνι προς τον νότιο Λίβανο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ισραηλινές δυνάμεις που διεξάγουν χερσαία επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε μία γέφυρα στον Λιτάνι, την οποία χαρακτήρισε «κομβικό πέρασμα» που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τη μετακίνησή της από τον βόρειο προς τον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ βίντεο που απεικονίζει τα στρατεύματα των IDF να εντοπίζουν μια τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ να ξεφορτώνει όπλα συμπεριλαμβανομένου ενός RPG, από ένα όχημα στο νότιο Λίβανο, με σκοπό να επιτεθεί σε στρατιώτες των IDF.

🎥WATCH: IDF troops identified a Hezbollah terrorist cell unloading weapons, including an RPG, from a vehicle in southern Lebanon, with the intent of attacking IDF soldiers. pic.twitter.com/FOCfTVZdm3 — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

