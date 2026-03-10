IDF: Στόχος η πρόκληση μέγιστης ζημιάς στο Ιράν πριν κλείσει το «παράθυρο ευκαιρίας» για πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στις επιθέσεις κατά του Ιράν πριν κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας για περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η στρατηγική αυτή συνδέεται με την εκτίμηση πως το χρονικό περιθώριο για τη συνέχιση των επιθέσεων ενδέχεται να είναι περιορισμένο. Όπως αναφέρεται, στο Ισραήλ υπάρχει η ανησυχία ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να κλείσει σύντομα.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να παρέμβει και να τερματίσει τη σύγκρουση ανά πάσα στιγμή, γεγονός που θα περιόριζε τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

