IDF: Προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τεχεράνης

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Τεχεράνης, ιδίως προς όσους βρίσκονται κοντά στα κεντρικά γραφεία της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης.

«Τις επόμενες ώρες, ο ισραηλινός στρατός θα επιχειρήσει στην περιοχή, όπως έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Τεχεράνη, για να χτυπήσει στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας παροτρύνουμε να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή που σημειώνεται στο χάρτη. Η παρουσία σας σε αυτήν την περιοχή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η παραμονή σας στην περιοχή των κτιρίων που σημειώνονται στο χάρτη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας.»