IDF: Το Πολεμικό Ναυτικό στοχοθέτησε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής των Χούθι

Tο Ισραηλινό Ναυτικό εξαπέλυσε επιθέσεις το πρωί της Κυριακής σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σανάα, που ελέγχεται από τους Χούθι, όπως δήλωσαν στρατιωτικοί και αξιωματούχος άμυνας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι η επίθεση στόχευσε «ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς τρόμου των Χούθι», σε απάντηση σε «επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και UAV προς ισραηλινό έδαφος».

🎯STRUCK: A Houthi terrorist infrastructure site, 2,000 km away in Sanaa, Yemen.



The strike was in response to repeated Houthi missile & UAV attacks on Israel. Directed & funded by Iran, the Houthis exploit the seas to threaten Israel & global trade. pic.twitter.com/5T0eI35Qns — Israel Defense Forces (@IDF) August 17, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τοπικά μέσα μετέδωσαν μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή που έθεσαν εκτός λειτουργίας γεννήτριες.

Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ναυτικές φρεγάτες με πύραυλο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Ναυτικό επιτίθεται στην Υεμένη, μετά από επίθεση στο λιμάνι της Χοντάιντα τον Ιούνιο.

Η Κυριακάτικη επίθεση ήταν η 14η φορά που το Ισραήλ χτυπά τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε απόσταση περίπου 1.800 χιλιομέτρων. Οι περισσότερες επιθέσεις είχαν γίνει από μαχητικά της Ισραηλινής Αεροπορίας, ενώ η τελευταία επίθεση τον Ιούλιο έγινε με drone για πρώτη φορά.

Στο μεταξύ, οι Χούθι εκτόξευσαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον επτά drones προς το Ισραήλ, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς. Η τελευταία επίθεση των Χούθι ήταν την Πέμπτη, με βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε.