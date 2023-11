IDF: Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν πολλά κυβερνητικά κτίρια της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοινώνουν ότι στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της Ταξιαρχίας Πεζικού Γκολάνι κατέλαβαν αρκετά κυβερνητικά κτίρια της Χαμάς στις γειτονιές Sheikh Ijlin και Rimal της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με το timesofisrael.com, μεταξύ των χώρων που κατέλαβαν τα στρατεύματα είναι το κοινοβούλιο της Χαμάς, το κυβερνητικό της συγκρότημα και το αρχηγείο της αστυνομίας.

Λέει ότι τα στρατεύματα κατέλαβαν το λεγόμενο σπίτι του κυβερνήτη στη Γάζα, το οποίο στέγαζε γραφεία της στρατιωτικής πτέρυγας και της αστυνομίας της Χαμάς, γραφεία του τμήματος πληροφοριών της Χαμάς και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex, and its police headquarters.