IDF: Νεκρός υποδιοικητής της Χεζμπολάχ σε επίθεση με drone

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον αναπληρωτή διοικητή της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Ο Aλί Ναΐμ χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην πόλη Μπαζούριγιε, κοντά στην Τύρο, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις IDF, ο Ναΐμ «θεωρείται σημαντική πηγή γνώσης στην τρομοκρατική ομάδα και ηγέτης στον τομέα των πυραύλων».

«Ήταν επίσης ένας από τους επικεφαλής για την εκτόξευση πυραύλων βαριάς κεφαλής και υπεύθυνος για τη διεξαγωγή και το σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών», αναφέρει το IDF.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης τον θάνατό του πριν από λίγο, αλλά δεν τον αποκάλεσε διοικητή.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από το χτύπημα.

