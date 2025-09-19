Jerusalem Post

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ σκότωσε τον αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς από το Τάγμα Μπουρέιτζ στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο στρατός το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο τρομοκράτης, Σιμ Μαχμούντ Γιουσούφ Αμπού Αλχίρ, συμμετείχε στην εκτέλεση επιθέσεων κατά Ισραηλινών στρατιωτών, πρόσθεσε ο στρατός. Σκοτώθηκε αφού Ισραηλινοί στρατιώτες καθοδήγησαν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στη θέση του.

Δέκα τρομοκράτες στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν επίσης όπλα και κατέστρεψαν υποδομές που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

IDF: Σχεδόν 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.



