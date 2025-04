IDF: Nέα χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Γάζα για την επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Νέα χερσαία επιχείρηση στη Σουτζαΐγια, της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής (04/04) ο ισραηλινός στρατός (IDF).

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, οι (ισραηλινές δυνάμεις) άρχισαν να διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Σουτζαΐγια (...) προκειμένου να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στην ουδέτερη ζώνη που εγκαθίδρυσε ο ισραηλινός στρατός στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των IDF:

⭕️Over the past few hours, IDF troops have begun conducting ground activity in the area of Shejaiya in northern Gaza, in order to expand the security zone.



As part of the activity, the troops eliminated numerous terrorists and dismantled Hamas terrorist infrastructure, including… pic.twitter.com/IeJXrA5z9N