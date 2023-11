IDF: Καταστρέψαμε 400 τούνελ της Χαμάς σε σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία (vid)

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματα έχουν αποκαλύψει και καταστρέψει περίπου 400 φρεάτια τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης.

Σύμφωνα με τις IDF, «τα στρατεύματα της επίλεκτης μονάδας μάχης μηχανικής Yahalom έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατεδάφιση των σηράγγων της Χαμάς.

The IDF says troops have uncovered and destroyed some 400 tunnel shafts in the Gaza Strip since the start of the ground offensive last month.



Troops of the elite Yahalom combat engineering unit have taken a significant part in demolishing the Hamas tunnels.