Η απομάκρυνση των πολιτών από τα σπίτια τους, αντί να σκοτωθούν στον πόλεμο, είναι αυτό που πραγματικά ασκεί πίεση στη Χαμάς, δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σύμφωνα με τhn Jerusalem Post, προσθέτοντας ότι μόλις οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας μετακινηθούν προς το νότο, η πίεση που ασκείται στη Χαμάς θα έχει δημιουργήσει ένα «σημείο καμπής».

Σύμφωνα με τους IDF, οι εκτεταμένες νυχτερινές επιθέσεις και ο ήχος των εκρήξεων στη βόρεια Γάζα και στην πόλη της Γάζας επιτάχυναν την μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού προς τα νότια, στην καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη.

Σύμφωνα με στοιχεία του IDF, περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν μετακινηθεί προς το νότο μέχρι στιγμής.

«Η μετακίνηση του πληθυσμού γενικά, και από την πόλη της Γάζας ειδικότερα, είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο την ηγεσία της Χαμάς, επειδή στο μυαλό τους έχει χαραχτεί η λέξη «Νάκμπα», η καταστροφή, η καταστροφή που περιγράφει τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας του 1948 και το φαινόμενο των προσφύγων», δήλωσε πηγή από τον τομέα της ασφάλειας.

Αυξανόμενη πίεση προς τη Χαμάς

Σύμφωνα με την πηγή ασφαλείας, η Χαμάς εξετάζει συνεχώς όχι μόνο τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά και την έκταση της διακυβέρνησής της σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Όσο περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται προς το νότο, τόσο περισσότερη δύναμη χάνει η Χαμάς. Καθώς αυξάνεται η στρατιωτική πίεση του IDF στην πόλη της Γάζας, η πίεση στον πληθυσμό θα τους αναγκάσει να μετακινηθούν και η Χαμάς θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Τότε θα αυξηθούν οι πιθανότητες για μια συμφωνία».