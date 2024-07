IDF: Ιρανικής κατασκευής το drone που έπληξε το Τελ Αβίβ - Εξαπολύθηκε από την Υεμένη

Η επίθεση με drone που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο Τελ Αβίβ εκτιμάται ότι διεξήχθη «από την Υεμένη» και το drone ήταν «ιρανικής κατασκευής», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, λίγο μετά την ανάληψη της ευθύνης για αυτήν από τους σιίτες Χούθι της Υεμένης, οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και τα προκαταρκτικά πορίσματα» όσον αφορά την επίθεση που έγινε πριν από την αυγή, «πρόκειται για drone ιρανικής κατασκευής», το οποίο «πιστεύουμε ότι εξαπολύθηκε από την Υεμένη για να πλήξει το Τελ Αβίβ», δήλωσε ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

A residential building in Central Tel Aviv was struck by an Iranian UAV launched from Yemen, leading to at least one civilian casualty and many injured.



We will continue operating to better protect Israelis against terrorism on all fronts. pic.twitter.com/SqGdcDRVT7