Σε «κατάσταση συναγερμού» το Τελ Αβίβ μετά την επίθεση με drone (pics&vid)

Ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ Ρον Χουλντάι δήλωσε την Παρασκευή ότι η πόλη «βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού» μετά το πλήγμα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ. Την ευθύνη για την επίθεση με drone ανέλαβε αργότερα η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιίτικη οργάνωση.

«Ο πόλεμος είναι ακόμα εδώ, και είναι δύσκολος και επώδυνος», τόνισε ο δήμαρχος του Ισραήλ. «Είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις, αν υπάρξουν», δήλωσε, καλώντας το κοινό να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες.

A residential building in Central Tel Aviv was struck by an Iranian UAV launched from Yemen, leading to at least one civilian casualty and many injured.



We will continue operating to better protect Israelis against terrorism on all fronts. pic.twitter.com/SqGdcDRVT7