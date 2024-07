Επίθεση των Χούθι στο Τελ Αβίβ με drone: Ένας νεκρός, οκτώ τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οφειλόταν σε επίθεση με drone την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης. Η επίθεση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως έκανε γνωστό ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Άστρου του Δαυίδ (Magen David Adom), του ισραηλινού αντίστοιχου του Ερυθρού Σταυρού.

Suspected drone attack in Tel Aviv at 03:12 this morning. 1 person killed, and 8 further casualties treated and evacuated to hospital by Magen David Adom teams. pic.twitter.com/tKbC90EHlx