IDF: Η Υεμένη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο - Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Βαλλιστικός πύραυλος προερχόμενος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος, ανακοίνωσαν οι IDF.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε επισημάνει ότι οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει σε πολλές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση του πυραύλου από την Υεμένη.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

The Houthis in Yemen launched a long-range ballistic missile at central Israel 2 hours ago.



It was shot down by Israeli air defense systems before entering Israeli airspace.