IDF: Η Χεζμπολάχ μας φέρνει «στο χείλος ευρύτερης κλιμάκωσης» (vid)

Τα εντεινόμενα διασυνοριακά πυρά από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου προς το Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή κλιμάκωση, προειδοποίησε την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός (IDF), όπως μετέδωσε το Reuters.

«Η αυξανόμενη επιθετικότητα της Χεζμπολάχ μας φέρνει στο χείλος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης, μιας που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο και ολόκληρη την περιοχή», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε δήλωσή του στα αγγλικά.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drones στους οκτώ μήνες των εχθροπραξιών με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος αντιμετωπίζει παράλληλα και τον πόλεμο της Γάζας.

