Ερυθρά Θάλασσα: Αυξάνονται οι επιθέσεις οι Χούθι σε πλοία - Ανταπαντούν οι ΗΠΑ

Οξύνεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθι να αυξάνουν τις επιθέσεις κατά πλοίων τα τελευταία 24ωρα και την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM) να πραγματοποιεί στοχευμένες επιχειρήσεις σε βάσεις τους, καταστρέφοντας μεταξύ άλλων και ιρανικά ραντάρ που διέθεταν οι αντάρτες.

Χαρακτηριστικά η USCENTCOM γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Χούθι:

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM) κατέστρεψαν με επιτυχία δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επιπλέον, οι δυνάμεις της USCENTCOM κατέστρεψαν με επιτυχία ένα μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) που εκτοξεύθηκε από ελεγχόμενη από τους Χούθι περιοχή της Υεμένης πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ξεχωριστά, οι δυνάμεις της USCENTCOM κατέστρεψαν με επιτυχία επτά ραντάρ των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούτι σε ελεγχόμενη από τους Χούτι περιοχή της Υεμένης. Τα ραντάρ αυτά επιτρέπουν στους Χούθι να στοχεύουν θαλάσσια σκάφη και να θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική ναυτιλία.

Διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα αυτά αποτελούσαν άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, τις δυνάμεις του συνασπισμού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή. Η ενέργεια αυτή έγινε για να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να γίνουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για τις ΗΠΑ, τον συνασπισμό και τα εμπορικά πλοία».

June 14 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.



Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched… pic.twitter.com/Mm0mV9EN0i — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 15, 2024

Τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν εξαπολύσει αλλεπάλληλες επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διέσωσε το πλήρωμα από το υπό Λιβεριανή σημαία ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου M/V Tutor που χτυπήθηκε από τους, προσκείμενους στο Ιράν, Χούθι της Υεμένης στις 12 Ιουνίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Τετάρτη, το Tutor εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, εξαιτίας εισροής νερού αφού χτυπήθηκε από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «λευκού χρώματος και μήκους πέντε ως επτά μέτρων» και πύραυλο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO). Το Tutor πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και ζημιές στο μηχανοστάσιο. Ένας ναύτης εξακολουθεί να αγνοείται. Σύμφωνα με τη USCENTCOM ένα ελικόπτερο που απονηώθηκε από το συμμαχικό πλοίο USS Philippine Sea (CG 58), μετέφερε 24 ναυτικούς από τον Tutor, καθώς και έναν «σοβαρά τραυματισμένο» ναυτικό, μέλος του πληρώματος, και τον μετέφερε σε «συμμαχικό σκάφος» για του προσφερθεί ιατρική περίθαλψη.

Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE



Read more⬇️https://t.co/hyU5gJoX9f pic.twitter.com/gqc6n5cJyb — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) June 16, 2024

Επίσης, άλλο φορτηγό πλοίο πλέει ακυβέρνητο και φλεγόμενο στον Κόλπο του Άντεν αφού χτυπήθηκε από πυραύλους τους οποίους εξαπέλυσαν από το έδαφος της Υεμένης οι αντάρτες Χούθι εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλήρωμα του Verbena, σκάφους υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειριζόταν πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, επιβίβασε παραπλέον εμπορικό πλοίο, το Anna Meta, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (USCENTCOM).

Υπογράμμισε επίσης, ότι «η ιρανική φρεγάτα IRIN Jamaran βρισκόταν οκτώ ναυτικά μίλια από το Verbena», μολαταύτα «δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου» που εξέπεμψε το πλήρωμα.

Το Verbena εξέπεμψε κλήση για βοήθεια εξαιτίας πυρκαγιών πάνω στο σκάφος αφού χτυπήθηκε από δυο πυραύλους κρουζ των Χούθι την Πέμπτη, σύμφωνα με τη CENTCOM. Είχε ήδη χτυπηθεί, λιγότερες από 24 ώρες νωρίτερα, σε επίθεση των ανταρτών με πυραύλους. Οι Χούθι ανέφεραν ότι το πλοίο βυθίστηκε.