IDF: Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες από σημείο δίπλα σε ανθρωπιστική ζώνη

Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες από μια τοποθεσία κοντά στον διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Χαν Γιουνίς προς το κεντρικό Ισραήλ την Τρίτη, ανακοίνωσαν οι IDF την Τετάρτη.

Λίγο αργότερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στόχους τρομοκρατών στην περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο σημείο εκτόξευσης, έξω από τον διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρει η Jerusalem Post. Οι IDF σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η Χαμάς συνεχίζει να τοποθετεί εκτοξευτήρες ρουκετών δίπλα σε ανθρωπιστικές και μη στρατιωτικές ζώνες στη Γάζα.

Ο Ναντάβ Σοσάνι, εκπρόσωπος των IDF, ανήρτησε ένα βίντεο στο X που δείχνει μέλη της Χαμάς με πολιτικά ρούχα να εκτοξεύουν ρουκέτες μέσα από σκηνές κοντά στην ανθρωπιστική ζώνη στη Χαν Γιουνίς.

Hamas terrorists continue to terrorize Israelis and endanger the Gazans around them.



This is a video showing how Hamas terrorists, dressed in civilian clothing, launched two rockets towards central Israel yesterday from a humanitarian area.



Once again, Hamas is putting Gazan… pic.twitter.com/Sanyw0sjiZ