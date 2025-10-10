IDF: Η Χαμάς δεν είναι αυτή που ήταν πριν από δύο χρόνια - Ηττήθηκε παντού

Η Χαμάς δεν είναι πλέον η τρομοκρατική οργάνωση της οποίας η εισβολή στο Ισραήλ πυροδότησε τον διετή πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού την Παρασκευή, κατά την έναρξη της εκεχειρίας με την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση.

«Η Χαμάς δεν είναι η Χαμάς πριν από δύο χρόνια. Η Χαμάς έχει ηττηθεί σε κάθε μέρος όπου την πολεμήσαμε», δήλωσε ο στρατηγός Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος των IDF, σε συνέντευξη Τύπου, ενώ προέτρεψε τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

«Καλώ από εδώ τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να εισέλθουν σε περιοχές που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Τηρήστε τη συμφωνία και διασφαλίστε την ασφάλειά σας», είπε.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι άρχισαν να συρρέουν προς τα εγκαταλελειμμένα σπίτια τους μετά την έναρξη της εκεχειρίας που μεσολάβησε η Αμερική την Παρασκευή και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τμήματα της Γάζας.